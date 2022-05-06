Откуда берется энергия в организме?

Есть несколько основных путей получения клетками энергии: с использованием кислорода (аэробный) и без него (анаэробный). Второй вариант — анаэробный гликолиз; он используется организмом для получения энергии при силовых тренировках, а также в какой-то мере при высокоинтенсивном кардио.

Этот путь получения энергии клеткой довольно малопродуктивный; в результате расщепления одной молекулы глюкозы образуется лишь две молекулы АТФ (аденозинтрифосфат- нуклеозидтрифосфат, имеющий большое значение в обмене энергии и веществ в организмах), однако при таких тренировках в большей степени происходит прирост мышечной массы и скоростно-силовых параметров.

Какие тренировки восстанавливают энергию?

Считается, что более эффективными, с точки зрения производства энергии, являются аэробные нагрузки низкой или умеренной интенсивности. При таких нагрузках энергия в клетке образуется при участии кислорода, и из одной молекулы глюкозы получается 36 молекул АТФ. Молекулы АТФ служат клеткам источником энергии для различных биохимических процессов, а глюкоза является главным субстратом для образования молекул АТФ.

При регулярных кардиотренировках увеличивается количество митохондрий — «энергетических станций» в мышцах. Таким образом, чем больше мы тренируемся, тем более эффективно в мышцах образуется и расходуется энергия. Однако, нельзя забывать и про регулярные силовые тренировки, так как именно сбалансированный тренировочный процесс может привести к желаемым результатам.

Необходимо сочетать и аэробные, и анаэробные нагрузки. В зависимости от целей тренировок и задач, которые Вы перед собой ставите, их соотношение можно изменять.

Как восстанавливается огранизм?

Качественное восстановление организма — важный шаг к получению результата от тренировочного процесса. Для восстановления после физических нагрузок важно уделить особое внимание полноценному сну, сбалансированному питанию и контролю дефицита важных витаминов и микроэлементов. В случае отсутствия достаточных условий для качественного восстановления получить все преимущества от занятий фитнесом практически невозможно.

К примеру, недостаток витаминов и минералов может быть одними из факторов развития митохондриальной дисфункции — ситуации, при которой митохондрии работают плохо, процессы выработки энергии затруднены. В этом случае физическая активность не станет решением проблемы: нужна коррекция имеющегося дисбаланса в организме.

Если у человека нет дефицита микронутриентов, увеличение физической нагрузки приведет в конечном итоге к увеличению количества мышечной массы и улучшению их качества — повысится количество митохондрий, клеточных «электростанций», и увеличится выносливость.

Как физические упражнения помогают здоровью и хорошему самочувствию?

Повышение уровня эндорфинов (это естественные гормоны нашего организма, которые выделяются, когда мы делаем что-то, требующее прилива энергии, — это то, что заставляет нас действовать, заставляет нас двигаться, — говорит доктор Готлин. «Физические упражнения, как правило, повышают эти уровни». Это выброс гормонов радости, которые способствует чувству эйфории, широко известному как «эйфория бегуна».

Физические упражнения укрепляют здоровье сердечно-сосудистой системы, что позволяет вам иметь большую выносливость в течение дня. Когда вам будет легче выполнять свои повседневные дела, у вас останется энергия, и вы не будете чувствовать себя таким уставшим, когда работа будет закончена. Для общего состояния сердечно-сосудистой системы Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не менее 30 минут аэробной активности средней интенсивности не менее пяти дней в неделю.

Для снижения уровня холестерина и кровяного давления стремитесь к 40-минутной аэробной активности средней или высокой интенсивности три-четыре раза в неделю.

Какие есть упражнения для здорового сна?

Упражнения для улучшения сна также позволяют вам лучше отдыхать ночью. В исследовании, опубликованном в апреле 2015 года в журнале Journal of Sleep Research, рассматривались люди с бессонницей, которые занимались минимум 150 минут физическими упражнениями при средней интенсивности в течение недели (это рекомендуемый ВОЗ уровень физической активности для взрослых). Исследователи обнаружили, что такое количество физической активности было связано не только со значительным снижением тяжести симптомов бессонницы, но и с повышением настроения.

Более четкая мысленная концентрация, мы чувствуем себя более энергичными и готовыми бороться с миром после хорошей тренировки, потому что эндорфины повышают уровень нашей физической энергии. Согласно исследованию пожилых людей, опубликованному в апреле 2016 года в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity, программа из 24 недель умеренных аэробных упражнений улучшила когнитивные функции, включая концентрацию внимания.

В то время как некоторые исследователи предполагали, что тренировки с более высокой интенсивностью могут не иметь такого же положительного эффекта, исследование, опубликованное в феврале 2014 года в журнале Perceptual and Motor Skills, показало, что сеанс высокоинтенсивных тренировок улучшает когнитивные функции в отношении внимания и задач кратковременной памяти.

При планировании времени тренировок стоит помнить об индивидуальных особенностях Вашего режима дня и предпочтениях. Ориентируйтесь на собственные ощущения, слушайте себя, учитывайте состояние своего организма и попробуйте тренировки в различных условиях и режимах!

Что делать если чувствуете себя усталым?

Откажитесь от лишних чашек кофе и многочасового сна и отправляйтесь в спортзал. По словам Роберта Готлина, доктора медицинских наук, специалиста по спортивной медицине в Нью-Йорке, польза упражнений для вашего энергетического уровня двоякая: упражнения повышают физическую форму вашего тела, а также ваше настроение, что способствует вашему общему здоровью и благополучию.